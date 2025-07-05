بعد 14 عامًا من الانقطاع.. بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الحكومة البريطانية تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد انقطاع دام لـ14 عامًا.

وقالت الحكومة البريطانية، إن زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى العاصمة السورية دمشق "تهدف لتأكيد دعمنا للحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها".

وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، حزمة إضافية بقيمة 94,5 مليون جنيه استرليني لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين.

واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم في دمشق، وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي، وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وقالت الرئاسة السورية في منشور عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، إن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وفي عام 2012، سحبت بريطانيا دبلوماسييها من سوريا لأسباب أمنية لكنها لم تقطع العلاقات مع دمشق، وجاء ذلك بعد شهور من الاضطرابات السياسية والعنف الذي شهدته البلاد.