مقتل 24 شخصًا بفيضانات تكساس وفقدان أكثر من 20 طفلة

كيرفيل (تكساس) - (أ ب)

لقي 24 شخصا حتفهم جراء هطول أمطار عادة ما تهطل خلال شهور لكنها هطلت في غضون ساعات قليلة في مقاطعة هيل في ولاية تكساس الأمريكية، وفقد العديد من الأشخاص يوم الجمعة، من بينهم 20 طفلة تشاركن في معسكر صيفي، بينما قامت فرق البحث بعمليات إنقاذ بواسطة القوارب والمروحيات في مياه الفيضانات السريعة الحركة.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي نداءات يائسة مع سعي أشخاص للحصول على أي معلومات عن الأشخاص الذين علقوا في منطقة الفيضانات. وهطلت أمطار غزيرة إلى مستوى 10 بوصات (25 سنتيمترا) خلال ساعات قليلة خلال الليل في مقاطعة كير، مما تسبب في فيضانات مفاجئة في نهر جوادالوبي.

وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخر يوم الجمعة قال لاري ليثا قائد شرطة مقاطعة كير إن 24 شخصا قتلوا. وقالت السلطات إنه تم إنقاذ 237 شخصا حتى الآن، منهم 167 بواسطة مروحية.

وكانت الفتيات المفقودات في معسكر "ميستيك" المسيحي على طول نهر "جوادالوبي" في بلدة "هانت" الصغيرة. وقالت إلينور ليستر، 13 عاما، إن فرق الإنقاذ نقلتها هي ورفيقاتها بمروحية إلى مكان آمن.

وبدأت السلطات المعنية في العمل على تحديد هوية القتلى.

وارتفعت مياه نهر جوادالوبي المدمرة والسريعة الاندفاع بمقدار 26 قدما (8 أمتار) خلال 45 دقيقة فقط قبل فجر يوم الجمعة، وجرفت منازل ومركبات. ولم تنته حالة الخطر بعد، إذ كانت التوقعات تشير إلى المزيد من الأمطار الغزيرة اليوم السبت، فيما استمرت تحذيرات ومراقبة الفيضانات المفاجئة في أجزاء من وسط ولاية تكساس.

واستخدم رجال الإنقاذ طائرات مروحية وطائرات مُسيّرة للبحث عن الضحايا وإنقاذ من تقطعت بهم السبل. ولم يُعرف العدد الإجمالي للمفقودين، لكن أحد رجال الشرطة قال إن نحو 24 منهم فتيات كنّ يحضرن مخيم ميستيك، وهو مخيم صيفي مسيحي يقع على ضفاف النهر.

ونشر آباء وأفراد عائلات مذعورون صورا لذويهم المفقودين ونداءات للحصول على معلومات.

وقالت إلينور ليستر، البالغة من العمر 13 عاما، وهي واحدة من مئات المشاركين في مخيم ميستيك: "لقد دُمّر المخيم بالكامل". وأضافت: "هبطت طائرة مروحية وبدأت في نقل الأشخاص. كان الأمر مخيفا للغاية".

وأوضحت أن عاصفة عاتية أيقظتها بعد منتصف ليل الجمعة بقليل، وعندما وصل رجال الإنقاذ، ربطوا حبلا لتتمكن الفتيات من الإمساك به أثناء عبورهن جسرا وكانت مياه الفيضانات تندفع حول أرجلهن خلاله.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في وقت متأخر من يوم الجمعة، قال قائد شرطة مقاطعة كير، لاري لايثا، إن 24 شخصا تأكدت وفاتهم، من بينهم أطفال. وقالت السلطات إن نحو 240 شخصا تم إنقاذهم.

وفاجأت الفيضانات التي وقعت في منتصف الليل خلال عطلة الرابع من يوليو الكثير من السكان والمخيمين والمسؤولين. وتُعد منطقة تكساس هيل كانتري، الواقعة شمال غرب سان أنطونيو، وجهة شهيرة للتخييم والسباحة، خاصة خلال عطلة الصيف.

وأُثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت التحذيرات والاستعدادات كافية. ودافع المسؤولون عن إجراءاتهم، مؤكدين أنهم لم يتوقعوا هطول أمطار بهذه الشدة، والتي تعادل كمية أمطار لعدة أشهر في المنطقة.