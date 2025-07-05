إسرئيل تدين الهجوم على كنيس يهودي في استراليا

تل أبيب/ملبورن- (أ ب)

أدانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هاسكل الهجوم على كنيس يهودي في ملبورن باستراليا، ووصفته بأنه "تذكير آخر بمدى انتشار جرائم الكراهية العنصرية والمعادية للسامية في قلب أستراليا".

وأعربت هاسكل في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عن تضامنها الكامل مع الجالية اليهودية في ملبورن وقالت في البيان "إسرائيل تقف معكم".

وكان رجل قد أضرم النار في باب كنيس يهودي في ملبورن مما دفع المصلين إلى الفرار أمس الجمعة، بعد سبعة أشهر من تدمير مجرمين كنيس يهودي في نفس المدينة الأسترالية بحريق أججته مواد سريعة الاشتعال، أدى إلى إصابة أحد المصلين.

وجاء في بيان للشرطة اليوم السبت أن رجلا أضرم النار في الباب الأمامي المزدوج لكنيس /إيست ملبورن هبرو/ اليهودي في وسط ملبورن حوالي الساعة الثامنة مساء.

وقالت الشرطة إن حوالي 20 مصليا شاركوا في تناول وجبة طعام بمناسبة يوم السبت وهو يوم الراحة الأسبوعي اليهودي، تم إجلاؤهم من باب خلفي ولم يصب أحد بأذى.

وتابعت الشرطة أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق، الذي اقتصر على المدخل الأمامي.

يشار إلى أن أستراليا شهدت موجة من الهجمات المعادية للسامية منذ أن أدى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 إلى اندلاع الحرب في غزة.





