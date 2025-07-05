مقتل 24 في فيضانات تكساس وفقدان أكثر من 20 طفلة من معسكر صيفي

كيرفيل (تكساس)- (أ ب)

لقي 24 شخصا حتفهم جراء هطول أمطار عادة ما تهطل خلال شهور لكنها هطلت في غضون ساعات قليلة في مقاطعة هيل في ولاية تكساس الأمريكية، وفقد العديد من الأشخاص يوم الجمعة، من بينهم 20 طفلة تشاركن في معسكر صيفي، بينما قامت فرق البحث بعمليات إنقاذ بواسطة القوارب والمروحيات في مياه الفيضانات السريعة الحركة.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي نداءات يائسة مع سعى أشخاص للحصول على أي معلومات عن الأشخاص الذين علقوا في منطقة الفيضانات. وهطلت أمطار غزيرة إلى مستوى 10 بوصات (25 سنتيمترا) خلال ساعات قليلة خلال الليل في مقاطعة كير، مما تسبب في فيضانات مفاجئة في نهر جوادالوبي.

وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخر يوم الجمعة قال لاري ليثا قائد شرطة مقاطعة كير إن 24 شخصا قتلوا. وقالت السلطات إنه تم إنقاذ 237 شخصا حتى الآن، منهم 167 بواسطة مروحية.

وكانت الفتيات المفقودات في معسكر "ميستيك" المسيحي على طول نهر "جوادالوبي" في بلدة "هانت" الصغيرة. وقالت إلينور ليستر (13 عاما) إن فرق الإنقاذ نقلتها هي ورفيقاتها بمروحية إلى مكان آمن.

وبدأت السلطات المعنية في العمل على تحديد هوية القتلى.