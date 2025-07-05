وكالات

أفادت مصادر فلسطينية بسقوط شهداء وعدد من المصابين جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف محيط مخيم البركة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووفقًا لما نقلته "قناة القاهرة الإخبارية"، ذكرت وكالات أنباء أن القصف وقع في ساعة متأخرة، وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا متواصلًا، في ظل غارات متكررة تستهدف أحياء سكنية ومناطق مأهولة، ما يرفع من حصيلة الشهداء والجرحى يومًا بعد يوم.