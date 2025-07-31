كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المتظاهرين أمام السفارة المصرية في تل أبيب لا يمثلون الشعب الفلسطيني ولا يعبرون عن قضيته الحقيقية.

في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، شدد الهباش على أن القيادات الدينية الفلسطينية قامت بزيارة تضامنية للسفير المصري في تل أبيب، وذلك بهدف التعبير عن الموقف الحقيقي للشعب الفلسطيني والرسمي، والذي يقدر الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح الهباش أن مصر تؤدي دورها التاريخي بفاعلية في دعم القضية الفلسطينية عبر المحافل الدولية كافة، وتسعى جاهدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى تيسير إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، أكد الهباش أن المعبر مفتوح من الجانب المصري على مدار 24 ساعة، لكنه مغلق من الجانب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يعيق دخول المساعدات.

ووجه الهباش اتهامًا صريحًا لحركة حماس، مؤكدًا أنها تسرق معظم المساعدات الإنسانية وتبيعها بأسعار باهظة، مما يحرم مليوني فلسطيني من الوصول إليها.