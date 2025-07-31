البيت الأبيض: ويتكوف سيتوجه إلى غزة للقاء سكان القطاع

وكالات

عقد المبعوث الخاص ويتكوف والسفير هاكابي اجتماعًا مثمرًا للغاية اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو وعدد من المسؤولين في إسرائيل، حيث تم خلاله مناقشة قضية إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة. وفقا للبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان له الخميس: "يُعتبر الرئيس ترامب إنسانياً وذو قلب كبير، ولذلك أرسل المبعوث الخاص ويتكوف إلى المنطقة في محاولة لإنقاذ الأرواح واحتواء هذه الأزمة الإنسانية".

وأضاف البيت الأبيض: "غدًا، سيتوجه المبعوث الخاص ويتكوف والسفير هاكابي إلى غزة لتفقد مواقع التوزيع الحالية، وضمان وضع خطة متكاملة لتوفير المزيد من الغذاء والمساعدات. كما سيقومان بلقاء السكان المحليين في غزة للاستماع مباشرة إلى معاناتهم والاطلاع على ظروفهم الإنسانية الصعبة على الأرض".

وأشار البيت الأبيض: "بعد الزيارة، سيطلع المبعوث الخاص والسفير هاكابي الرئيس ترامب فورًا على كافة المستجدات، بهدف الحصول على موافقته النهائية لاعتماد الخطة الخاصة بتوزيع الغذاء والمساعدات في المنطقة".