القسام تعلن استهداف قوات إسرائيلية شرقي خانيونس

(وكالات)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، عن تنفيذ عمليتين ميدانيتين استهدفتا قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أسفرتا عن وقوع إصابات مؤكدة في صفوف الجنود.

وفي بيان عسكري نشرته الكتائب، أكدت أنها قصفت صباح اليوم، تجمعًا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي بعدد من قذائف الهاون، وذلك شرق منطقة القرارة بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن القصف استهدف النقطة بشكل مباشر وأصاب أهدافه بدقة.

وفي عملية أخرى، قالت الكتائب إن مجاهديها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين قرب مدرسة الناصرة الواقعة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك بتاريخ 10 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن القنص جاء بعد عودة المجموعة المنفذة من خطوط المواجهة الأمامية، وقد أكدت الإصابة المباشرة للجنود المستهدفين.