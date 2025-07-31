السجن مدى الحياة لسويدي بسبب دوره في قتل طيار أردني

ستوكهولم - (أب)

ذكرت وسائل إعلام سويدية اليوم الخميس أنه تم إدانة سويدي وإصدار حكم بحبسه مدى الحياة لدوره في مقتل طيار أردني عام 2015 على يد تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان قد تم أسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة 26 عاما بعدما تحطمت طائرته إف-16 بالقرب من عاصمة المتشددين الرقة بشمال سوريا. وتم إدخاله في قفص وإضرام النار فيه مطلع 2015.

ويتردد أن المشتبه به، الذي قال الادعاء السويدي إنه يدعى أسامة كريم 32 عاما سافر إلى سوريا في سبتمبر 2014 للقتال بجانب تنظيم الدولة.

وذكرت وكالة تي تي السويدية للأنباء أنه صدر حكم بحبس كريم مدى الحياة.

وكان الادعاء السويدي قد وجه اتهامات لكريم في مايوالماضي، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب خطيرة وجرائم إرهابية في سوريا. وكان قد أدين سابقا في فرنسا وبروكسل لمشاركته في هجمات تنظيم الدولة الإسلامية المميتة في هذه الدول.