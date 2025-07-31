وزير الخارجية السوري: لا نية عدوانية لدينا تجاه إسرائيل

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، الخميس، إنه لا يمكن أن تمضي سوريا في مرحلة البناء والاستقرار في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد الشيباني، أنه لا توجد هناك نية للحكومة السورية للاعتداء على الدروز، موضحا أن إسرائيل تستغل هذه الطائفة للتدخل في شؤون سوريا.

وشدد الشيباني، على أن الدولة مسؤولة عن أمن وحماية كل مكونات الشعب السوري، مؤكدا أنه لا توجد هناك حرب عرقية أو إثنية في سوريا وإنما هناك مشكلة انتشار السلاح والدولة مسؤولة عن التصدي لمرتكبي الانتهاكات بالسويداء مهما كانت الجهة التي ينتمون إليها.

ودعا وزير الخارجية السوري، إسرائيل إلى عدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية واستخدام ورقة الأقليات، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن "لا نية عدوانية لدينا تجاه إسرائيل".