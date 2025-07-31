الصحة بغزة: شاحنات تحمل مستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم

وكالات

قالت وزارة الصحة في غزة، الخميس، إن من المقرر إدخال شاحنات تحمل أدوية وتطعيمات وأجهزة طبية إلى مستشفيات القطاع اليوم بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وأشارت صحة غزة، إلى أن قافلة المساعدات المتوقع دخولها اليوم إلى غزة تحتوي على أصناف مهمة للغاية لاستمرار تقديم الرعاية الطبية.

وأهابت صحة غزة، بالوجهاء والعائلات والجهات المعنية كافة بذل الجهد لحماية القافلة لتمكين وصولها الآمن للمستشفيات.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والبحرين قدمت طلبا بإسقاط المساعدات إلى غزة عبر الإنزال الجوي.