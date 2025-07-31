اليوم.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الأزمة الأوكرانية

وكالات

يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة اليوم الخميس، بناء على طلب روسيا، حول الأزمة الأوكرانية.

ذكرت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة التي ترأس مجلس الأمن في يوليو أنه من المقرر أن تعقد الجلسة الساعة 10 صباحا بتوقيت نيويورك "17:00 بتوقيت موسكو".

وفي إعلانه عن الجلسة، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: إن روسيا تقترح التركيز على مناقشة الإجراءات التي "تقوض البحث عن سبل تسوية النزاع الأوكراني دبلوماسيا، بما في ذلك محاولات تعطيل المسار التفاوضي الروسي الأوكراني المباشر في إسطنبول".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي أنه أعطى مهلة 10 أيام للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قال ترامب إن واشنطن ستفرض عقوبات أو رسوما جمركية أو "إجراءات أخرى" على روسيا، وفقا لروسيا اليوم.