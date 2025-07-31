

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية ستشتري ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال أو منتجات الطاقة الأخرى، وذلك بعد إعلانه أنه تم الاتفاق على صفقة تجارية كاملة وشاملة مع كوريا الجنوبية.

وقال ترامب: "يسعدني الإعلان عن الاتفاق على صفقة تجارية كاملة وشاملة مع كوريا الجنوبية"، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن ترامب الأربعاء، إبرام اتفاقية تجارية مع باكستان، مشيرا إلى أن البلدين سيتعاونان في تطوير احتياطياتهما النفطية الضخمة.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد أبرمنا للتو اتفاقية مع دولة باكستان، حيث ستعمل باكستان والولايات المتحدة معا على تطوير احتياطياتهما النفطية الضخمة".

وأضاف: "نحن بصدد اختيار شركة النفط التي ستقود هذه الشراكة ومن يدري، ربما تبيع النفط للهند يوما ما!".