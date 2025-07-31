روسيا: تسجيل 6 هزات أرضية جديدة في شبه جزيرة كامتشاتكا

وكالات

أعلنت أكاديمية العلوم الروسية، تسجيل 6 هزات أرضية جديدة تتراوح قوتها بين 4.8 و6 درجات في شبه جزيرة كامتشاتكا بالمحيط الهادئ.

وفي ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، أعلن فرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية أن شبه جزيرة كامتشاتكا شهدت زلزالا مدمرا بلغت قوته 8.7 درجة، وهو الأعنف في المنطقة منذ عام 1952.

ووفقا للبيان الصادر عن الفرع، وقع الزلزال في الجنوب الغربي بالقرب من بؤرتي زلزالين سابقين في 20 يوليو 2025 و17 أغسطس 2024، حيث امتد الصدع الناتج عنه لأكثر من 200 كيلومتر على طول خندق أعماق البحار.

وسُجلت هزات قوية في مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي وصلت شدتها إلى 6 درجات على الأقل، كما تسبب الزلزال في موجات تسونامي خطيرة ضربت سيفيرو-كوريلسك.

ووصف البيان هذا الحدث بأنه "استثنائي"، مشيرا إلى الدمار المحتمل والتأثيرات الكبيرة على المنطقة.