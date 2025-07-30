93 نائبًا أمريكيًا يطالبون بإجراء تحقيق حول عمل مؤسسة "غزة الإنسانية"

وكالات

طالب 93 عضوا ديمقراطيا بمجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو بإجراء تحقيق حول هيكل وعمل مؤسسة "غزة الإنسانية" التي تتولى توزيع المساعدات في قطاع غزة بدعم أمريكي إسرائيلي.

وأكد النواب الديمقراطيون في رسالة إلى روبيو، أن مؤسسة "غزة الإنسانية" لا تتمتع بخبرة في العمل الإنساني وتمويلها غامض، مشددين على أن تقديم مساعدات بشكل آمن وفعال للفلسطينيين التزام أخلاقي وضرورة لأمن إسرائيل.

وأشار النواب في رسالتهم إلى روبيو، إلى أن تقديم مساعدات آمنة وفعالة للفلسطينيين واجب إنساني وأمن قومي ويسهم في استقرار المنطقة.

وطالب النواب الديمقراطيون، بمراجعة شاملة للتمويل وتفاصيل العقود وحالات العنف المرتبطة بمؤسسة غزة الإنسانية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الثلاثاء، إن 31 شخصية أكاديمية وفنية إسرائيلية تحث في رسالة للمجتمع الدولي على فرض عقوبات قاسية على إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن رسالة الشخصيات الأكاديمية والفنية الإسرائيلية تتهم إسرائيل بتجويع سكان غزة حتى الموت والسعي لتهجيرهم.

واتهمت منظمتا "أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"بتسيلم" الإسرائيليتان، اللتين تعملان في مجال حقوق الإنسان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتباع سياسة متعمدة لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة.

وأشارت المنظمتان الحقوقيتان، إلى أن هذه السياسة تتضمن تدمير النظام الصحي وتخريب البنية التحتية المدنية، ووصفتا إياها بأنها جريمة إبادة جماعية مكتملة الأوصاف.، داعيتين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة باستخدام كل الوسائل القانونية لوقف هذه الانتهاكات.

وأوضحت "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل" في بيان لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر في 13 أكتوبر 2023 أمرا بإخلاء 22 مستشفى في مدينة غزة وشمال القطاع، وهو ما شكّل بداية هجوم غير مسبوق على النظام الصحي في غزة.