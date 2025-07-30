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أمريكا تفرض عقوبات واسعة على 115 شخصا يرتبطون بنجل مستشار خامنئي

11:07 م الأربعاء 30 يوليه 2025

محمد حسين شمخاني

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القاهرة- مصراوي

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عقوبات على 115 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بشبكة الشحن التي يديرها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وتمثل هذه العقوبات أوسع حملة أمريكية على إيران منذ عام 2018، وتستهدف شبكة يُزعم أنها تتهرب من العقوبات الدولية عبر تهريب النفط الإيراني.

من هو محمد حسين شمخاني؟

نجل علي شمخاني، الذي نجا سابقًا من محاولة اغتيال خلال حرب الـ12 يومًا مع إيران، ويُعتقد أنه يدير شبكة معقدة لشحن النفط الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شبكة الشحن تنقل النفط ومشتقاته، إلى جانب شحنات أخرى من إيران وروسيا إلى عملاء حول العالم، وتحقق من خلال هذه العمليات مليارات الدولارات سنويًا.

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