لبنان: مُزارع ينجو من استهدافه بقنبلة إسرائيلية

بيروت - (د ب أ)

أطلقت القوات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الأربعاء قنبلة صوتية تجاه أحد المزارعين في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، دون أن يصاب بأذى.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن مزارعا من أبناء بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان نجا بعد استهدافه بقنبلة صوتية أطلقتها القوات الإسرائيلية تجاهه خلال عمله في قطاف محصول التبغ من أرضه قبالة موقع الراهب في عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

واستهدفت القوات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة عيترون في جنوب لبنان برشقات رشاشة ثقيلة، بحسب ما أعلنت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

وسجّل تحليق لطائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم في أجواء العاصمة بيروت على علو منخفض.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد أطلقت قبل ظهر اليوم قنبلة بالقرب من الجبانة في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.