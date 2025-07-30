تركيا تعلن تصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا أغسطس المقبل

وكالات

أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى مدينة حلب بسوريا عبر ولاية كِلّيس التركية اعتبارًا من 2 أغسطس المقبل.

وقال أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء في حوار مع وكالة "الأناضول" التركية للأنباء: "سنزود سوريا بعد إتمام الإجراءات اللازمة بنحو 900 ميجاواط من الكهرباء بما يغطي احتياجات 1.6 مليون منزل".

وفي مايو الماضي، أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، أن بلاده توصلت مع تركيا إلى اتفاق، يتضمن تزويد أنقرة دمشق بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب في الشمال.