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إعلام عبري: السفير الإسرائيلي في الإمارات "غير مرحب به" ويتم تجاهله

02:34 م الأربعاء 30 يوليو 2025

يوسي شيلي

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كتبت- سلمى سمير:

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن السفير الإسرائيلي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، يوسي شيلي، أصبح "غير مرحب به" في البلاد، مشيرة إلى أن السلطات الإماراتية لا تعتزم إعلان هذا الموقف بشكل رسمي، لكنها بدأت فعليًا في تجاهله خلال الأسابيع الأخيرة، ولم تُوجَّه إليه دعوات لحضور أي اجتماعات.

ووفقًا لتلك المصادر، فإن هذا التصرف "يُعد رسالة غير مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية بأن من الأفضل لشيلي إنهاء مهمته الدبلوماسية بهدوء، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل".

وفي الوقت ذاته، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعيين يوسي شيلي في منصب رئيس سلطة أراضي إسرائيل، كمنصب بديل بعد مغادرته الإمارات.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن إحدى الصيغ المطروحة لتبرير عودة السفير إلى إسرائيل تتمثل في إرجاعها لـ "أسباب شخصية"، دون الخوض في تفاصيل تتعلق بالخلافات الدبلوماسية أو الرسائل غير المعلنة من الجانب الإماراتي.

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يوسي شيلي السفير الإسرائيلي في الإمارات السلطات الإماراتية
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