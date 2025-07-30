اليابان تخفض مستوى تحذيرات تسونامي

وكالات

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بأن وكالة الأرصاد الجوية خفضت مستوى تحذيرات تسونامي في عدد من المناطق، مشيرة إلى أن التحذيرات لا تزال سارية في أجزاء من محافظة هوكايدو ومنطقة توهوكو.

ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين إلى توخي الحذر حتى رفع جميع التحذيرات.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة، وطالبت المواطنين بعدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتم رفع التحذير.

وتوقعت الحكومة اليابانية وصول التسونامي لارتفاع 3 أمتار في مناطق ساحلية على طول المحيط الهادئ.

وعقب التحذيرات، بدأ اليابانيون بإخلاء المدن الساحلية المعرضة لموجات تسونامي بعد الزلزال العنيف الذي ضرب شرق روسيا، لا سيما بعد أن ضربت أول موجات التسونامي جزيرة هوكايدو الشمالية.