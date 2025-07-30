لبيد يطالب بإقالة وزير التراث الإسرائيلي بعد تصريحات بشأن الأسرى بغزة

وكالات

قال زعيم ؤ، إن وزير التراث، عميحاي إلياهو، يقترح التخلي عن الأسرى وتركهم للموت بعد أن اقترح قصف غزة بالنووي.

واعتبر لبيد، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي تسبب ضررًا للأمن والعلاقات الدولية وللتضامن مع إسرائيل.

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية بإقالة وزير التراث، قائلًا: "إذا لم تتم إقالة وزير التراث فإن حكومة إسرائيل تعترف بأنها تخلت عن الأسرى".

وجاءت تصريحات لبيد، بعد أن دعا وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إلى تصنيف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة على أنهم "أسرى حرب"، والتعامل مع قضيتهم في نهاية الحرب، مؤكدا أن تحريرهم الآن ليس أولوية بالنسبة لإسرائيل.