(وكالات)

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن موجات تسونامي بدأت بالفعل في الوصول إلى أجزاء من السواحل اليابانية، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة كامتشاتكا في الشرق الروسي.

وذكرت الوكالة، عبر خريطة حية على موقعها الإلكتروني، أن مناطق فوكوشيما ومياجي وإيواته هي من بين المناطق التي وصلت إليها الموجات، مشيرة إلى أن ارتفاع الموجات قد يصل إلى 3 أمتار (9 أقدام) في بعض المناطق.

وسجلت أعلى موجة حتى الآن عند ميناء كوجي في محافظة إيواته، وبلغ ارتفاعها 1.3 متر (4 أقدام)، بحسب بيانات الوكالة.

وفي الوقت نفسه، أمرت السلطات الآلاف من السكان بإخلاء منازلهم كإجراء احترازي، في حين أفادت هيئة الإذاعة اليابانية بعدم ورود تقارير عن أضرار جسيمة حتى اللحظة.