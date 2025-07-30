الصين تُصدر تحذيرًا "أصفر" من موجة تسونامي في المناطق الشرقية



وكالات

أصدر مركز التحذير من تسونامي في الصين تحذيرا "أصفر" من خطر حدوث تسونامي في المناطق الشرقية من الصين القارية وتايوان بعد زلزال قوي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية.

وشهدت شبه جزيرة كامتشاتكا اليوم هزات أرضية بلغت قوتها نحو 8.7 درجة، في أقوى زلزال سجل في المنطقة منذ العام 1952، حسب خدمة المسح الجيوفيزيائي التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم.

ونقلت قناة الصين المركزية التلفزيونية عن مركز التحذير من تسونامي، أن الزلزال قد تسبب في حدوث موجة تسونامي من المتوقع أن تطال ساحل شنغهاي وجنوب مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ، وشرق تايبيه وعددا من المناطق الأخرى.

تعتمد الصين نظام تحذير من الطقس السيئ يتكون من أربعة مستويات، حيث يمثل اللون الأحمر أعلى مستوى من الخطر، ويتبعه بالترتيب التنازلي اللون البرتقالي ثم الأصفر ثم الأزرق، وفقا لروسيا اليوم.

وقد ضربت موجات تسونامي في وقت سابق أجزاء من سواحل كامتشاتكا وجزر الكوريل، بينما أعلن عن تحذيرات من تسونامي في معظم الساحل الشرقي لليابان، وولايات ألاسكا وكاليفورنيا وأوريجون وهاواي الأمريكية.