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بعد التسونامي.. روسيا تٌعلن حال الطوارئ في شمال جزر كوريل

08:10 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

تسونامي

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وكالات

ضرب أحد أقوى الزلازل في العالم أقصى شرق روسيا فجر الأربعاء، بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، متسببًا في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في منطقة شمال المحيط الهادئ، ودفع السلطات إلى إصدار تحذيرات في ألاسكا وهاواي وسواحل أخرى جنوبًا باتجاه نيوزيلندا، ونُصحت عدة مناطق بالإخلاء، لكن لم تُبلغ عن إصابات خطيرة.

وأعلنت السلطات الروسية حال الطوارئ في شمال جزر كوريل بعد التسونامي.

وعدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الأربعاء، تقديرها لقوة الزلزال، الذي ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، إلى 8.7 درجات، وفقا لسكاي نيوز.

وأفادت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية، أن الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا، بلغت قوته 8.7 درجات، ليُعدّ الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.

وجاء في بيان الهيئة: "وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا، منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات".

وحذّر خبراء الزلازل الروس من هزات ارتدادية قوية قد تستمر خلال الشهر المقبل، مشيرين إلى أن بعضها قد تصل قوته إلى 7.5 درجات.

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