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زلزال بقوة 7.9 درجة يضرب شرق روسيا وتحذير من تسونامي

03:28 ص الأربعاء 30 يوليو 2025

زلزال- أرشيفية

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وكالات

أعلن فرع المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وقوع زلزال بقوة 7.9 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا أقصى شرق روسيا.

ووقع زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل كامتشاتكا، وأعلن عن خطر حدوث تسونامي على سواحل خليج أفاتشا وفقا لما أفاد به فرع المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

ووفقا للبيانات، شعر السكان في بعض مناطق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي بهزات أرضية بقوة 7-8 درجات، وفقا لروسيا اليوم.

هذا وتم رصد زلزال بقوة 7.9 درجة في سيفيرو كوريلسك، وأصدرت سلطات مقاطعة سفيروكوريلسك الروسية تحذيرا من خطر تسونامي مؤكدة أنه يتم إجلاء السكان.

وأكدت سلطات مقاطعة سفيروكوريلسك أن خدمات الطوارئ تعمل بكامل طاقتها، والوضع تحت السيطرة، كما تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان وعودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

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