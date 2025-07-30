ترامب يستبعد حضوره قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا.. ما السبب؟



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المرجح عدم حضوره قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج بسبب خلافه مع سياسات جنوب إفريقيا.

أضاف ترامب: "سأرسل على الأرجح شخصا آخر لأن لديهم الكثير من المشاكل في جنوب إفريقيا"، مؤكدا: "لديهم سياسات سيئة للغاية، لذلك من المرجح عدم حضوري".

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة قررت عدم حضور قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا بسبب الخلافات في الرأي مع قيادة الدولة المضيفة، وفقا لروسيا اليوم.

ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين المقبلة، من 22 إلى 23 نوفمبر 2025 في جوهانسبرج.

يذكر أن الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، قد وقع في يناير الماضي، على مشروع قانون يمنح الحكومة الحق، في ظروف معينة، بمصادرة الأراضي لأسباب تتعلق بـ"الصالح العام".

وفي تطور لاحق، وقع ترامب مرسوما يقضي بتعليق المساعدات المقدمة إلى جنوب إفريقيا، وأعلن أن الولايات المتحدة ستمنح المزارعين الراغبين في مغادرة الجمهورية لأسباب أمنية "مسارا سريعا نحو الحصول على الجنسية الأمريكية".