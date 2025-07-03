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ما هو سر البقعة الوردية في سماء جدة بالسعودية؟

11:26 ص الخميس 03 يوليو 2025

البقعة الوردية

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وكالات

كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن سبب ظاهرة جوية غير معتادة شهدتها سماء شمال غرب السعودية، مساء الأربعاء، تمثلت في ظهور بقعة دائرية لامعة باللون الوردي بعد غروب الشمس، في مشهد أثار الانتباه لندرته.

ووفقًا لتصريحات رئيس الجمعية، ماجد أبو زاهرة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد مثل هذه الظاهرة، حيث سبق تسجيل ظهور مماثل يوم 13 مايو الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أبو زاهرة أن الصور التي وثّقت المشهد أظهرت البقعة بشكل واضح على خلفية السماء الزرقاء الداكنة، وكانت ثابتة في موقعها دون أن يصاحبها أي صوت أو تغيرات مرئية في شكلها، قبل أن تبدأ في التلاشي تدريجيًا بعد مضي عدة دقائق.

وأشار إلى أن أحد التفسيرات العلمية الممكنة لهذه الظاهرة يرجّح أن تكون ناتجة عن انبعاثات من عناصر مثل الباريوم والسترونتيوم والأكسجين المؤين على ارتفاعات شاهقة، ضمن تجارب تهدف إلى دراسة طبقات الغلاف الجوي العليا (الأيونوسفير).

وأضاف أن هذه المواد عندما تتعرض لضوء الشمس المتبقي بعد الغروب، تضيء على ارتفاعات تزيد عن 100 كيلومتر، فتنتج بقعًا مضيئة بألوان مختلفة مثل الوردي أو الأزرق أو الأخضر، ويتغير شكلها تبعًا لتأثير الرياح في الطبقات العليا من الجو.

كما لم يستبعد أبو زاهرة أن تكون هذه الظاهرة ناجمة عن بقايا صاروخ محترق، أو مخلفات أقمار صناعية، أو غازات منبعثة مثل الهيليوم أو الهيدروجين في الغلاف الجوي العلوي.


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البقعة الوردية السعودية جدة
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