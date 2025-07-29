نتنياهو عن اعتراف ستارمر بدولة فلسطين: دولة جهادية ستهدد بريطانيا غدا

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إقامة دولة جهادية على حدود إسرائيل، في إشارة إلى دولة فلسطين، اليوم سيهدد بريطانيا غدا، وفق تعبيره.

وادّعى نتنياهو، أن رئيس الوزراء البريطاني كير "ستارمر يمنح جوائز لإرهاب حماس ويعاقب ضحاياه".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يناقش قرار بريطانيا المرتقب بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، مشددًا على أن الولايات المتحدة "لا تنتمي إلى ذلك المعسكر" في إشارة إلى الموقف الذي تتبناه حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وردًا على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، علّق ترامب على تقارب مواقف ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إسرائيل، قائلًا: "تبني ستارمر وماكرون الموقف ذاته لا يعني أنني أتفق معهما".

وأضاف ترامب أن إدارته ستعمل مع إسرائيل بشأن مراكز توزيع الغذاء في قطاع غزة، دون أن يوضح تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا التعاون أو توقيته.

تأتي تصريحات ترامب في وقت يشهد فيه الملف الفلسطيني زخمًا دبلوماسيًا متزايدًا، مع دعوات أوروبية وأممية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء التصعيد في غزة، تقودها فرنسا وبريطانيا.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، سير كير ستارمر، أعلن اليوم أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال دورة الجمعية العامة المقررة في أواخر سبتمبر 2025، وذلك ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لتحسين الوضع الإنساني في غزة والالتزام باستئناف عملية السلام القائمة على حل الدولتين.