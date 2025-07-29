الأردن: الكارثة في غزة وصلت لوضع لا يمكن وصفه

برلين - (د ب أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة، قائلا إن "الكارثة الإنسانية في القطاع وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها".

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الملك عبد الله قوله، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين اليوم، أن مشاهد الأطفال الجائعين في غزة أغضبت الناس حول العالم، والسماح باستمرار هذا الوضع وصمة عار على الإنسانية جميعا.

كما أكد على ضرورة أن يدفع الانتشار المقلق للمجاعة والمعاناة بين المدنيين في غزة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وموحدة.

وقال إنه من الضرورة ألا يتم تسييس الجهود الإغاثية، مشددا على أن استهداف المدنيين الجوعى خلال محاولاتهم للحصول على المساعدات أمر غير مقبول.

وأكد الملك الأردني المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والاحترام التام للقانون الإنساني الدولي، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في غزة دون اعتراض.

وأوضح أن الأردن قاد جهودا إقليمية عبر إرسال قوافل المساعدات لغزة، والتنسيق لها، وتوفير الدعم الطبي الحثيث، وتسهيل الإجلاء الطبي الآمن للمصابين، معربا عن امتنانه الكبير للدعم الذي قدمته ألمانيا للاستجابة الإنسانية في غزة.

وعن الأوضاع في الضفة الغربية المحلتة، قال العاهل الأردني "يجب أن يتوقف التصعيد المستمر والخطير في الضفة الغربية والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس"، مؤكدا أن الوضع حرج، ويهدد بإشعال أزمة إقليمية أوسع.

ودعا الجميع للعمل معا للدفع باتجاه وقف الحرب وإنهاء التصعيد، من أجل توفير أفق سياسي يمهد الطريق للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ، معربا عن تقديره لدعم ألمانيا لحل الدولتين.

كما أكد الملك عبد الله دعم الأردن لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وهي متطلبات أساسية لتعافيها واستقرارها على المدى الطويل، مشيرا إلى أن استقرار سوريا مهم للمنطقة، واستمرار الدعم الدولي لها ضروري لتجنب عودة الأزمة ولدعم السوريين في إعادة بناء دولتهم وضمان أمنها واستقرارها وازدهار جميع المكونات المتعددة لشعبها.

كما أكد ملك الأردن حرص بلاده المستمر على تحقيق السلام في المنطقة، مضيفا "سنستمر بالعمل عن قرب مع ألمانيا لتحقيق الاستقرار وحماية حقوق وكرامة الجميع في المنطقة".