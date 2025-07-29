رويترز: حرائق غابات تجتاح البرتغال وإسبانيا وسط موجة حر شديدة

وكالات



أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، باندلاع 3 حرائق غابات كبيرة في وسط وشمال البرتغال.



وقالت الوكالة، إن أكثر من 1300 رجل إطفاء تدعمهم نحو 12 طائرة شاركوا في إطفاء الحرائق. بينما وضعت السلطات المحلية معظم أنحاء البلاد في حالة تأهب قصوى تحسباً لحرائق بعد أسابيع من الطقس الحار.



واندلعت أكبر الحرائق في منطقة أروكا، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال العاصمة لشبونة، منذ يوم الاثنين، وأجلت خدمة الحماية المدنية عشرات القرويين من منازلهم.



كما اندلعت حرائق غابات منذ يوم السبت في منتزه "بينيدا جيريس" الوطني بالقرب من الحدود الإسبانية، مما تسبب في تصاعد الدخان الكثيف في القرى المجاورة وإصدار أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم، بحسب "رويترز".



وفي إسبانيا، ذكرت وكالة "رويترز" أن 3 حرائق جديدة اشتعلت صباح الثلاثاء في منطقة قشتالة وليون، كان أعنفها قرب مدينة أفيلا الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة مدريد، إذ طُلب من سكان بلدة مومبلتران التزام منازلهم بسبب كثافة الدخان.