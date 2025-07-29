الأغذية العالمي: يجب أن تتدفق المساعدات لغزة قبل فوات الأوان

وكالات

شدد برنامج الأغذية العالمي، على أنه يجب أن تتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل عاجل وكبير قبل فوات الأوان.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن الحاجة ماسة إلى زيادة هائلة في المساعدات للوصول إلى كل الجائعين في غزة أينما كانوا.

ومن جانبه، أفاد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، بأن أعداد الوفيات بسبب المجاعة تزداد كل ساعة في قطاع غزة.

وقال الدقران للجزيرة، إنه ما تم إدخاله من مساعدات قليل ولا يفي بحاجات سكان القطاع، مؤكدًا أن ما يقوم به الاحتلال في حق غزة يضرب جميع المواثيق والقوانين الدولية.

وشدد على أن الحاجة ملحة في قطاع غزة لحليب الأطفال بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن ما يحدث في قطاع غزة بشأن الأطفال والنساء الحوامل فظيع بسبب الجوع.

وذكر الدقران، أن الأطفال يصلون إلى المستشفيات في غزة على هيئات هياكل عظمية، لافتًا إلى أن الاحتلال يعمل على عدم وصول المساعدات الغذائية والطبية وتدمير النزر اليسير الذي يصل.