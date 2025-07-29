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مصرع 30 شخصا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة

04:09 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025

الأمطار الغزيرة في الصين

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وكالات

قالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية نقلا عن السلطات المحلية، إن 30 شخصا لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في العاصمة الصينية بكين.

وذكرت الوكالة، أنه نتيجة موجة أخرى من الأمطار الغزيرة والفيضانات في بكين، لقي 30 شخصا حتفهم.

وأطلقت السلطات الصينية أعلى مستوى من الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيضانات في بكين، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لبيان صادر عن سلطات المدينة فإنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في معظم مناطق العاصمة حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت سابق السلطات إلى القيام بعمل جاد للوقاية من الفيضانات والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية.

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