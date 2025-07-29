

وكالات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن تغريم شركة Cadence Design Systems نحو 140 مليون دولار لقيامها بتصدير مواد حساسة إلى جامعة عسكرية صينية.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان لها، إن الشركة وافقت على تحمل المسؤوليات عن تصديرها غير الشرعي للأدوات الخاصة لتصميم أجهزة تعمل بأشباه الموصلات إلى جامعة عسكرية صينية مدرجة على قوائم العقوبات.

وأضافت أن الشركة وافقت كذلك على تشديد الرقابة على صادراتها "لمنع تسليم التقنيات الأمريكية بصورة غير شرعية في المستقبل"، وفقا لروسيا اليوم.

كانت وزارة التجارة الأمريكية قد أدرجت جامعة الدفاع العلمية التقنية التابعة للجيش الصيني على قائمة العقوبات في فبراير 2015 بسبب استخدامها مكونات أمريكية لإنتاج حواسيب فائقة، اعتبرت الإدارة الأمريكية أنها قد تستخدم عمليات المحاكاة الحاسوبية للتفجيرات النووية.