هولندا تصعد ضد إسرائيل.. حظر دخول وزراء واستدعاء السفير للتشاور

وكالات

أعلنت الحكومة الهولندية المؤقتة، اليوم الإثنين، اتخاذ إجراءات جديدة ضد إسرائيل، عقب اجتماع طارئ ناقشت فيه التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة الجزيرة.

وشملت الإجراءات المقترحة حظر دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى الأراضي الهولندية، بسبب مواقفهما التي وصفتها الحكومة بـ"المتطرفة".

وقرر وزير الخارجية الهولندي استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي لتقديم توضيحات بشأن التطورات الميدانية في غزة.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن هولندا تدرس استدعاء سفيرها في تل أبيب للتشاور، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حذر من أن عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين باتت على شفا الانهيار.

وقال في كلمته خلال افتتاح مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط نظمته السعودية وفرنسا: "نحن في نقطة انهيار"، مضيفًا أن "حل الدولتين يبدو أبعد من أي وقت مضى".

وشدد جوتيريش على أن "لا شيء يمكن أن يبرر الدمار الذي لحق بغزة أمام أعين العالم"، مشيرًا إلى "تجويع السكان، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، والتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، والتهجير القسري"، مؤكداً أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف فورًا.

كما دعا إلى تحرك دولي عاجل، وإرادة سياسية حقيقية، وقيادة شجاعة، لإنقاذ ما تبقى من فرص السلام في المنطقة.