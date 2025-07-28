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ألمانيا تعلن إقامة جسر جوي مع الأردن لإيصال المساعدات إلى غزة

08:20 م الإثنين 28 يوليه 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

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وكالات

طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، بوقف شامل لإطلاق النار في غزة وليس هدنة مؤقتة.

وأكد ميرتس، أنه يجب على إسرائيل العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة على وجه السرعة، مشددًا على أنه لا يجوز حدوث أي عمليات تهجير إضافية من قطاع غزة.

وأعلن المستشار الألماني، خلال مؤتمر صحافي في برلين اليوم، أن بلاده ستقيم مع الأردن "جسرًا جويًا" لإيصال المساعدات الإنسانية مع قطاع غزة، بهدف مساعدة الفلسطينيين الذين يواجهون مستويات مقلقة من سوء التغذية.

وتابع ميرتس: "وزير الدفاع بوريس بيستوريوس سيعمل بتنسيق وثيق مع فرنسا وبريطانيا المستعدتين أيضًا لإقامة جسر جوي مماثل لإيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية".

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فريدريش ميرتس المستشار الألماني ألمانيا تعلن إقامة جسر جوي مع الأردن إيصال المساعدات إلى غزة تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة
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