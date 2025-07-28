بعد اتهام ميليشيا أبو شباب.. من يسرق المساعدات في غزة؟

كتبت- سهر عبد الرحيم:

بعد أشهر من الحصار وإغلاق المعابر، سمحت إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن أكدت منظمات دولية أن ما أُدخِل من مساعدات إلى القطاع لا يكفي لتلبية احتياجات الفلسطينيين المجوعين، مطالبة بأن تتم عمليات التوزيع بواسطة مؤسسات دولية متخصصة وتحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بعد الحديث عن أن المساعدات تتعرض للنهب.

حماس

اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة أكثر من مرة حركة حماس بأنها تقوم بسرقة المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى لاستخدامها في السيطرة على السكان المدنيين وتعزيز تمويلها، بما في ذلك رفع أسعار السلع وإعادة بيعها للمدنيين.

وبالرغم من تكرار تلك الاتهامات، فإنه لا يوجد دليل على أن حماس تسرق المساعدات الممولة من الولايات المتحدة، وفقًا لمراجعة داخلية أجراها مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء.

ودرس التحليل الأمريكي، الذي اكتمل أواخر يونيو الماضي، 156 حادثة سرقة أو فقدان لإمدادات ممولة من واشنطن، أبلغت عنها منظمات شريكة بين أكتوبر 2023 ومايو 2025، وخلص التحليل إلى أن ما لا يقل عن 44 حادثة من أصل 156 كانت "بشكل مباشر أو غير مباشر" بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وفقًا لـ"رويترز".

وكان مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكبر ممول للمساعدات المقدمة للفلسطينيين قبل أن تقرر إدارة الرئيس دونالد ترامب، في يناير الماضي، تجميد جميع المساعدات الخارجية الأمريكية، مُنهيةً بذلك آلاف البرامج الإنسانية حول العالم.

ومن جانبه، نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صحة هذه النتائج، قائلًا إن هناك أدلة مصورة تؤكد سرقة حماس للمساعدات، لكنه لم يقدم أيًا من هذه الأدلة. كما اتهم المتحدث المنظمات الإنسانية التقليدية بالتستر على ما وصفه بـ"فساد المساعدات".

كما شككت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في نتائج هذا التحليل، قائلة إن مسؤولو وزارة الخارجية لم يطلعوا عليه، وإنه "من المرجح أن يكون من إنتاج أحد الأشخاص الذين يسعون إلى تشويه أجندة الرئيس دونالد ترامب الإنسانية"، وفق قولها.

ومن البديهي أيضًا أن يعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إذ قال لـ"رويترز"، إن اتهاماته تستند إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن عناصر حماس استولوا على شحنات من خلال "التخفي سرًا" في شاحنات المساعدات، بحسب زعمه.

وادعى جيش الاحتلال، أن هذه التقارير أظهرت أن حماس حولت ما يصل إلى 25% من إمدادات المساعدات إلى مقاتليها أو باعتها للمدنيين في غزة.

كما تتهم ما يُعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، حماس بسرقة المساعدات. و"غزة الإنسانية" هي المسؤولة عن توزيع المساعدات في قطاع غزة، وكانت الأمم المتحدة رفضت التعاون مع المؤسسة المذكورة، متهمة إياها بأنها تنتهك مبادئ الحياد الإنساني الدولي.

وبدورها، تنفي حركة حماس هذه الاتهامات، وقال مسؤول أمني في الحركة، بحسب "رويترز"، إن إسرائيل قتلت أكثر من 800 من عناصر الشرطة والأمن التابعين للحركة أثناء محاولتهم حماية مركبات الإغاثة وطرق قوافلها، على الرغم من أنه قد نُسّق تنفيذ مهامهم مع الأمم المتحدة.

ميليشيا أبو شباب

اتهمت الأمم المتحدة وحركة حماس، ميليشيا ياسر أبو شباب التي تطلق على نفسها اسم "القوات الشعبية"، بسرقة ونهب المساعدات الغذائية التي تدخل إلى قطاع غزة من خلال السطو عليها.

وقال جوناثان ويتال، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في مايو الماضي، إن "السرقة الحقيقية للمساعدات منذ بداية الحرب نفذتها عصابات إجرامية، تحت مراقبة القوات الإسرائيلية".

وأضاف ويتال، أن القوات الإسرائيلية تحمي مَن اعترضوا طريق شاحنات المساعدات ونهبوها بعنف، مشيرًا إلى أن هذه العصابات أصبحت "حماة للبضائع التي تُوزّع عبر المراكز العسكرية الإسرائيلية الجديدة"، في إشارة إلى المواقع التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية".

وأوضح المسؤول الأممي لصحيفة "الجارديان"، أن جماعة ياسر أبو شباب من ضمن العصابات التي كان يقصدها في حديثه.

كما تتهم حماس، ميليشيا أبو شباب بنهب شاحنات مساعدات الأمم المتحدة، وفي مطلع يوليو الجاري، أمرت وزارة الداخلية التي تديرها الحركة في غزة، ياسر أبو شباب بتسليم نفسه ومواجهة المحاكمة، متهمة إياه بالخيانة والتخابر مع جهات معادية وتشكيل عصابة مسلحة والعصيان المسلح.

ومن جانبه، نفى أبو شباب الاتهامات الموجهة إليه فيما يتعلق بنهب المساعدات الغذائية، قائلًا إنه كان يأخذ البضائع فقط لإطعام نفسه وأسرته، بل وادعى أن الجماعة التي يقودها تحمي المساعدات، بما في ذلك حول مراكز توزيع الغذاء التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية"، وفقًا لـ"الجارديان".

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أُجريت في نوفمبر 2024 ، اعترف أبو الشباب بأن رجاله أغاروا على 6 شاحنات مساعدات منذ بداية الحرب، وقال للصحيفة: "نأخذ الشاحنات لنأكل، لا لنبيع"، بحسب "الجارديان".

من هو ياسر أبو شباب؟

وُلِد ياسر أبو شباب عام 1990 في رفح جنوب قطاع غزة، وينتمي إلى قبيلة الترابين. كان معتقلًا لدى حماس قبل السابع من أكتوبر 2023 بتهم جنائية، لكنه خرج من السجن في ظروف غامضة.

شكّل ياسر أبو شباب جماعة، مكونة من نحو 100 عضو، تنشط في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الواقعة تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية، مدعيًا أن هدفه تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وذلك قبل أن يغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية للقطاع في مارس الماضي.

واتُهِم أبو شباب بأنه على صلة بإسرائيل، وأن الاحتلال يقوم بتسليح تلك الميليشيا بهدف معارضة حركة حماس وسرقة المساعدات. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الأسلحة التي تم تسليمها شملت أسلحة خفيفة تمت مصادرتها سابقًا من حماس خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وبين هذه الاتهامات، يبقى المدنيون في غزة هم الضحايا، إذ يقول برنامج الغذاء العالمي، إن ما يقرب من ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة يعانون من المجاعة وسوء التغذية الحاد، واستُشِهد أكثر من 130 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال، بسبب الجوع. كما قتلت إسرائيل أكثر من 1000 فلسطيني بالقرب من مراكز توزيع المساعدات.