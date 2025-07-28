فرنسا: استهداف المدنيين الباحثين عن المساعدات في غزة أمر غير مقبول

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه لا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء بينما يسعون للحصول على المساعدات.

وأكد بارو، اليوم خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، أنه يجب أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين.

وأضاف "يجب أن نتمكن من الانتقال من نهاية الحرب على غزة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، مردفًا "أطلقنا زخمًا لا يمكن إيقافه من أجل الوصول لحل سياسي في الشرق الأوسط".

وشدد وزير الخارجية الفرنسي، على أن النزاع الحالي والحرب والمعاناة يجب أن تتوقف ويجب البدء بوقف إطلاق نار دائم في غزة.

وانطلق، اليوم الاثنين، مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، في المقر الدائم للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.