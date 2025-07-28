الهند تنفذ حملة طرد واسعة للمسلمين البنجاليين

كتبت- سلمى سمير:

قامت الهند بتنفيذ حملة طرد جماعية بحق مئات المسلمين البنغاليين في ولاية آسام الواقعة شمال شرق البلاد، بالقرب من حدود بنجلاديش، في خطوة مثيرة للجدل قبل الانتخابات المحلية المقررة خلال أشهر، وسط اتهامات بالتمييز الديني والتطهير العرقي.

وشُرد المئات من الرجال والنساء والأطفال المسلمين بعدما قامت السلطات بهدم منازلهم بالجرافات، في واحدة من أوسع عمليات الإخلاء التي تشهدها المنطقة منذ عقود.

وتزعم الحكومة الهندية أن هؤلاء السكان يقيمون بشكل غير قانوني على أراضٍ مملوكة للدولة، إلا أن منظمات حقوقية ونوابًا معارضين أكدوا أن الغرض الحقيقي من الحملة هو كسب مكاسب انتخابية على حساب أقلية مستضعفة.

وتزامنت عمليات الهدم مع تصعيد سياسي ملحوظ من جانب حكومة ولاية آسام بقيادة هيمانتا بيسوا سارما، أحد أبرز قيادات حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الذي يواصل وصف المسلمين البنجاليين بـ"المتسللين غير الشرعيين"، رغم أن كثيرين منهم يعيشون في آسام منذ عقود، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وبحسب البيانات الرسمية، فقد هدمت السلطات خلال الأسابيع القليلة الماضية ما لا يقل عن 3400 منزل لمسلمين، في خمس مناطق مختلفة، وأُجبر سكانها على الرحيل دون بديل. فيما تشير تقارير إلى أن العدد الإجمالي للمهجرين منذ مايو 2021 تجاوز 50 ألف شخص.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين في الهند، لا سيما مع اقتراب الانتخابات، حيث اعتاد حزب بهاراتيا جاناتا استخدام قضايا الهوية والهجرة غير الشرعية لاستقطاب الناخبين الهندوس.

وقد صرح رئيس وزراء الولاية مؤخرًا بأن المسلمين المهاجرين "يهددون هوية الهند"، محذرًا من أن نسبتهم في آسام قد تقترب من 50% خلال سنوات قليلة، مقارنة بنسبة 30% في آخر إحصاء سكاني عام 2011.

وتتهم المعارضة الحكومة بتسييس قضية الهجرة واستخدامها كورقة انتخابية. وقال النائب المعارض أخهيل جوكوي: "ما يجري ليس سوى محاولة لكسب الأصوات عبر استهداف المسلمين. هذه الحملة ستدخل التاريخ باعتبارها واحدة من أسوأ حملات التطهير العرقي في المنطقة".

وفي هذا السياق، كثفت عدة ولايات هندية يقودها حزب بهاراتيا جاناتا إجراءاتها الأمنية ضد المسلمين، بما في ذلك ترحيلهم قسرًا إلى بنجلاديش. ووفقًا لوزارة الخارجية الهندية، فقد تم إعداد قائمة تضم 2369 شخصًا من المقرر ترحيلهم، بينما ترفض بنجلاديش حتى الآن الاعتراف بغالبيتهم كمواطنين تابعين لها.