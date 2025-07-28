زيلينسكي: إحباط "عدة مئات" من الطائرات المسيرة الروسية ليلا

كييف- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين، إن روسيا قصفت بلاده بـ"عدة مئات" من المسيرات ليلا.

وقال زيلينسكي عبر منصة إكس في منشور باللغة الإنجليزية "عمل كل ما هو أوكراني من وحدات الأنظمة غير المأهولة وطيران الجيش وسلاح الجو، والمدفعية المضادة للطائرات، وقوات الدفاع الجوي إلى مجموعات الإطفاء المتنقلة بلا كلل طوال الليل".

وأضاف "في المجمل في هذه الليلة وحدها، اعترض المدافعون عن السماء مئات عدة من المسيرات الهجومية الروسية".

وأقر الرئيس الأوكراني بأن بعض الضربات قد أصابت أهدافها وتحدث عن إصابة ثمانية أشخاص في الهجمات.

وتابع أن جهود الإنقاذ وأعمال إعادة البناء سيما لاستعادة إمدادات الطاقة جارية.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 324 طائرة مسيرة وطائرات وهمية على أوكرانيا خلال الليل. كما نشرت أربعة صواريخ كروز وثلاثة صواريخ باليستية من طراز كينجال (الخنجر).

وقال سلاح الجو إنه اعترض 309 مسيرات وصاروخين باليستين، مضيفا أن الصواريخ الباليسيتية لم تتمكن من ضرب أهدافها.