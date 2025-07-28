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الأمم المتحدة: إنزال المساعدات جوا ليس بديلا عن التنسيق الميداني بغزة

01:26 م الإثنين 28 يوليو 2025

غزة

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وكالات

شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، على أنه لا يمكن لإنزال المساعدات جوًا في قطاع غزة أن يكون بديلًا للتنسيق الميداني.

ومن جانبها، قالت قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات بكثافة السبيل الوحيد لتجنب مزيد من تفاقم المجاعة بين سكان قطاع غزة.

وأوضحت الأونروا، أن ما تحتاج إليه لا يقل عن 500-600 شاحنة يوميًا من المواد الأساسية لقطاع غزة.

وجددت الوكالة الأممية الدعوة لوقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة يخفف معاناة الجوعى ويضمن تدفقًا مستمرًا للإمدادات الأساسية، معربة عن أملها في أن يُسمح لها بإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء.

وأمس الأحد، أسقطت طائرات أردنية وإماراتية مساعدات غذائية على قطاع غزة، في حين أعلنت إسرائيل "تعليقًا تكتيكيًا" يوميًا محدودًا لعملياتها العسكرية لأغراض إنسانية في بضع مناطق من القطاع.

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