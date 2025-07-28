القبض على طيار بارز من عهد النظام السوري السابق

وكالات

ألقت قوات الأمن الداخلي في مدينة حلب، أمس الأحد، القبض على اللواء الطيار عماد نفوري، أحد أبرز قيادات سلاح الجو في النظام السوري السابق.

وذكرت إدارة العمليات العسكرية الرسمية في بيان لها أن "اللواء الطيار عماد نفوري تم اعتقاله بعد تنفيذ عملية أمنية دقيقة في مدينة حلب".

وأوضحت الإدارة أن نفوري، المولود في مدينة النبك بريف دمشق، تولى في عام 2012 قيادة اللواء 17، الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ غارات جوية على مناطق كانت خارجة عن سيطرة النظام آنذاك.

اليوم قمنا في أرشيف الثورة السورية بتقديم معلومات صحيحة ومؤكدة عن مكان تواجد اللواء الطيار "عماد نفوري"

وتم التنسيق مع قوى الأمن الداخلي في حلب، تم القبض عليه قبل محاولة الهرب خارج البلاد



النفوري من مواليد مدينة النبك في القلمون في ريف دمشق، في أيار 2012 كان قائد اللواء 17 حيث… pic.twitter.com/Sh69AuaL9g — أرشيف الثورة السورية Syrian Revolution Archive (@syrevarch) July 27, 2025

كما أشرف على غارة استهدفت مسقط رأسه وأدت إلى مقتل ستة من أقاربه.

وفي عام 2021، عُيّن رئيساً لأركان القوات الجوية، ويُعد من بين المسؤولين عن ارتكاب مجازر عدة بحق المدنيين.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم إلقاء القبض عليه قبيل محاولته الفرار إلى خارج البلاد.

من جانبها، نقلت قناة "حلب اليوم" أن اللواء نفوري كان مسؤولاً عن عدد كبير من الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت خلال سنوات الثورة السورية، فيما وصفته مصادر سورية بأنه كان القائد الأول للطلعات الجوية التي استهدفت مختلف المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد منذ عام 2012.