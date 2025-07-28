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القبض على طيار بارز من عهد النظام السوري السابق

12:08 م الإثنين 28 يوليو 2025

اللواء الطيار عماد نفوري

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وكالات

ألقت قوات الأمن الداخلي في مدينة حلب، أمس الأحد، القبض على اللواء الطيار عماد نفوري، أحد أبرز قيادات سلاح الجو في النظام السوري السابق.

وذكرت إدارة العمليات العسكرية الرسمية في بيان لها أن "اللواء الطيار عماد نفوري تم اعتقاله بعد تنفيذ عملية أمنية دقيقة في مدينة حلب".

وأوضحت الإدارة أن نفوري، المولود في مدينة النبك بريف دمشق، تولى في عام 2012 قيادة اللواء 17، الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ غارات جوية على مناطق كانت خارجة عن سيطرة النظام آنذاك.

كما أشرف على غارة استهدفت مسقط رأسه وأدت إلى مقتل ستة من أقاربه.

وفي عام 2021، عُيّن رئيساً لأركان القوات الجوية، ويُعد من بين المسؤولين عن ارتكاب مجازر عدة بحق المدنيين.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم إلقاء القبض عليه قبيل محاولته الفرار إلى خارج البلاد.

من جانبها، نقلت قناة "حلب اليوم" أن اللواء نفوري كان مسؤولاً عن عدد كبير من الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت خلال سنوات الثورة السورية، فيما وصفته مصادر سورية بأنه كان القائد الأول للطلعات الجوية التي استهدفت مختلف المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد منذ عام 2012.

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القبض على طيار النظام السوري السابق مدينة حلب
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