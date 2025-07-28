اعتقال رجل تسلق سياج وزارة الخزانة الأمريكية



وكالات

ألقت الخدمة السرية الأمريكية القبض على رجل بعد تسلقه بوابة مبنى وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن، حسبما جاء في بيان صادر عن متحدث باسم الوكالة.

وقالت الخدمة السرية، إن الحادث وقع عند الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي (9:30 مساءً بتوقيت موسكو).

وأوضح البيان أن فرقة المتفجرات التابعة لشرطة مقاطعة كولومبيا قامت بفحص حقيبة تركها الرجل على الرصيف خلف السياج كإجراء احترازي.

وأضاف المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن الفحص لم يكشف عن وجود أي أجهزة أو مواد متفجرة بداخل الحقيبة، وفقا لروسيا اليوم.