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وزير خارجية أمريكا: سنسهل محادثات السلام بين كمبوديا وتايلاند

04:19 ص الإثنين 28 يوليو 2025

ماركو روبيو

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وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الإدارة الأمريكية ستقدم مساعدتها في التوصل لتسوية سلمية للنزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند.

وأوضح روبيو في بيان نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية: "ممثلو وزارة الخارجية موجودون في ماليزيا لدعم هذه الجهود السلمية".

وأضاف: "كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنا نواصل الحديث مع نظرائنا في كلا البلدين ونراقب الموقف عن كثب. نريد أن ينتهي هذا النزاع في أسرع وقت ممكن"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي 26 يوليو الجاري، أجرى ترامب اتصالات هاتفية مع رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت والقائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند بومتام فيتشاياشاي، وأكد أن الجانبين أعربا عن استعدادهما للتفاوض حول وقف إطلاق النار.

وفي يوم الأحد، ذكر وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن زعيمي تايلاند وكمبوديا سيجريان محادثات في ماليزيا يوم 28 يوليو.

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