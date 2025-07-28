إعلان

استشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

02:37 ص الإثنين 28 يوليه 2025

قصف إسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت الأحد، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت: "سجّلت مستشفيات قطاع غزة ست حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان أنهكهما الجوع".

وأضافت :"يرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 133 حالة وفاة، من بينهم 87 طفلًا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف إسرائيلي قصف إسرائيلي على قطاع غزة غزة قصف غزة جيش الاحتلال فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان