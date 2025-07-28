استشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت الأحد، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت: "سجّلت مستشفيات قطاع غزة ست حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان أنهكهما الجوع".

وأضافت :"يرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 133 حالة وفاة، من بينهم 87 طفلًا".