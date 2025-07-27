إعلان

حزب سموتريتش يهدد بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية

08:47 م الأحد 27 يوليو 2025

بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤولين بحزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قولهم إنه لا مكان للحزب في الحكومة الإسرائيلية مع زيادة المساعدات إلى غزة.

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قال إن نقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل وجود الأسرى في غزة هو إفلاس أخلاقي.

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف، أن ما يحب إرساله إلى غزة الآن هو القنابل والغارات والاحتلال وتشجيع الهجرة منها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سموتريتش الحكومة الإسرائيلية حزب الصهيونية الدينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان