حزب سموتريتش يهدد بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية

وكالات

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤولين بحزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قولهم إنه لا مكان للحزب في الحكومة الإسرائيلية مع زيادة المساعدات إلى غزة.

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قال إن نقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل وجود الأسرى في غزة هو إفلاس أخلاقي.

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف، أن ما يحب إرساله إلى غزة الآن هو القنابل والغارات والاحتلال وتشجيع الهجرة منها.