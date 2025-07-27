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الجيش الإسرائيلي: قدمنا للمستوى السياسي خططًا لاستمرار القتال بغزة

07:18 م الأحد 27 يوليو 2025

إيفي ديفرين

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين في بيان، الاحد، إن الجيش يعمل في غزة بقوة وفي كل منطقة وصلها يمنع حماس من العودة.

وأشار ديفرين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح محاور مرور آمنة تتيح دخول قوافل المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن القطاع لا يزال ميدان الحرب الأساسي.

وأوضح ديفيرن، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إدخال المساعدات إلى غزة مدّعيا أنه لا يوجد جوع في القطاع، زاعما أن عملية عربات جدعون حققت جميع أهدافها في قطاع غزة.

وأضاف ديفرين: "نعمل على تأمين وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة وليس إلى حماس"، مشددا على أن "القول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراوح في مكانه بقطاع غزة إساءة لإنجازات جنودنا".

وأكد ديفيرن، أن القيادة العسكرية الإسرائيلية قدمت للمستوى السياسي خططا لاستمرار القتال في غزة.

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