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أبو الغيط يشارك في المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بنيويورك

04:46 م الأحد 27 يوليو 2025

أحمد أبو الغيط

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كتب- محمود الهواري:

توجه أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي ينعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الجامعة العربية تشارك في هذا المؤتمر بصفتها الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة العمل الثامنة في المؤتمر والمعنية بجهود يوم السلام, والتي تعمل على بلورة حزمة دعم سياسية واقتصادية وأمنية شاملة للدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين.

ويأتي المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني.

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أحمد أبو الغيط المؤتمر الدولي القضية الفلسطينية نيويورك المملكة العربية السعودية فرنسا
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