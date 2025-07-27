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مقتل وإصابة 8 جنود إسرائيليين في خان يونس

02:58 م الأحد 27 يوليه 2025

مقتل وإصابة 8 جنود إسرائيليين

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين إسرائيليين في معارك بجنوب غزة، وذلك بعد يوم من تأكيد وفاة جندي آخر متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "لقد فقدنا ثلاثة أبطال شباب - من أفضل أبطالنا - ضحوا بحياتهم من أجل أمن دولتنا وعودة جميع الأسرى".

كما أفادت مواقع إسرائيلية، بإصابة 5 جنود على الأقل من وحدة الاستطلاع في ما وصفته بـ"حدث أمني" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مواقع إسرائيلية، أنه تم نقل المصابين في حادث خان يونس إلى المستشفيات وبينهم قائد وحدة الاستطلاع.

وأمس السبت، أفادت منصات إعلامية إسرائيلية، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت ناقلة جند من نوع "نمر" في قطاع غزة.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن 462 جنديًا إسرائيليًا قُتلوا في حرب غزة منذ بدء المعارك في أكتوبر 2023.

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