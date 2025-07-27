القناة الـ12: الإمارات تبدأ بإنشاء خط مياه جديد من مصر إلى غزة

القاهرة- مصراوي

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء خط مياه جديد من محطة تحلية في مصر إلى منطقة المواصي، وهي المنطقة الإنسانية القريبة من خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما كشفت القناة الـ12 العبرية، اليوم الأحد.

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، فمن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا الخط خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وحسب القناة العبرية، يتم تنفيذ المشروع بموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، حيث وافق "منسق أعمال الحكومة في المناطق" على إدخال المعدات اللازمة للبناء عبر معبر كرم أبو سالم، وتهدف الخطة إلى تزويد حوالي 600 ألف فلسطيني في قطاع غزة بالمياه، بشكل مستقل عن خطوط المياه التي تضخها إسرائيل للقطاع.

يأتي هذا المشروع في ظل تصاعد الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل بشأن الأزمة الإنسانية في غزة. وردًا على ذلك، أمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتخفيف الضغوط الدولية، من بينها تنفيذ "فترات تهدئة إنسانية" في عدد من مناطق القطاع يوميًا.

يُذكر أن إسرائيل تواجه ضغوطًا متزايدة من دول عديدة تطالبها بوقف الحرب وتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.