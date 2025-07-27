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صحة غزة: ارتفاع ضحايا التجويع إلى 133 شخصًا

02:15 م الأحد 27 يوليو 2025

قطاع غزة

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غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم:"سجّلت مستشفيات قطاع غزة ست حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان أنهكهما الجوع".

وأضافت :"يرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 133 حالة وفاة، من بينهم 87 طفلًا".

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، تصل في كل لحظة حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو الماضيين نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

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